Важное 10 марта 2023, 09:49 «Будем и дальше координировать совместную работу». Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Президент Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил политика с переизбранием на должность председателя КНР. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики», — сказано в документе.

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Путин выразил уверенность, что решение Всекитайского собрания народных представителей стало свидетельством признания заслуг Си Цзиньпина как главы государства, а также широкой поддержки проводимого им курса на защиту нацинтересов страны на мировой арене и дальнейшего социально-экономического развития Китая.

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«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня», — отметил российский лидер.

Президент России пожелал успехов коллеге в государственной деятельности, а также благополучия и здоровья. Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)14-го созыва проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Он займет эту должность третий раз подряд.