Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-летием образования Китайской Народной Республики | 360°

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Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-летием образования Китайской Народной Республики

Президент РФ Путин обратился к Си Цзиньпину по случаю 73-летия образования КНР

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

В своем обращении Путин отметил, что отношения двух стран развиваются динамично в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И хотя международная обстановка сейчас сложная, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях.

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«Объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы», — подчеркнул президент РФ.

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Лидеры России и Китая провели личную встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда они подтвердили готовность к дальнейшему партнерству в самых разных областях. Они также осудили провокацию США на острове Тайвань. Путин подтвердил, что Россия придерживается принципа единого Китая.

Владимир Путин

Си Цзиньпин

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