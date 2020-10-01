Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

РФ придает большое значение отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, заявил российский лидер.

Россия намерена и в будущем развивать двусторонний диалог и плодотворно сотрудничать в различных сферах, заявил Путин. Он также готов к координации усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности, в том числе пандемии коронавируса.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», — отметил Путин.

В своем поздравлении глава государства отметил, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. КНР по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет значимую конструктивную роль в международных делах, написала «Парламентская газета».

День образования КНР отмечается ежегодно 1 октября. Это главный государственный праздник Китая. Образование Китайской Народной Республики провозгласил председатель КПК Мао Цзэдун, это произошло 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине.