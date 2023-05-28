Власть 28 мая 2023, 01:04 Путин поздравил с профессиональным праздником пограничников Президент Путин назвал пограничников потомками сокрушившего нацизм поколения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником пограничников и гражданский персонал. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что пограничники и сегодня пресекают диверсии и теракты и честно выполняют свой долг.

«Вы — потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы», — обратился к пограничникам президент.

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Он отметил, что военные вносят весомый вклад в развитие пограничного сотрудничества, ведут борьбу с транснациональной преступностью. Служба по защите границ родины всегда была ответственной и почетной. И в основе Дня пограничника лежат многовековые героические традиции мужества, доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу.

Владимир Путин напомнил, что пограничники первыми вступали в бой, когда нападал враг, как это было в июне 1941 года. Президент поблагодарил пограничников за добросовестную службу и отдельно выделил тех, кто участвует в спецоперации.

Ранее сообщалось, что пограничники остановили атаку двух дронов в Курской области. При помощи антидронового оружия военные посадили один из них, другой врезался в сетку ограждения и взорвался.