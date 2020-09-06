Путин поздравил с праздником работников нефтяной и газовой промышленности

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником представителей нефтяной и газовой промышленности. Он выразил уверенность, что работники и дальше будут эффективно решать задачи на благо россиян и страны.

Глава государства отметил, что нефтегазовый комплекс остается в России одной из базовых и ключевых отраслей экономики. Это происходит благодаря тому, что страна обладает богатейшими природными ресурсами и большими запасами углеводородов. По словам Путина, нефтяная и газовая промышленность играет важную роль в повышении качества жизни населения и укреплении энергетического и индустриального потенциала страны.

«За этими серьезными успехами — напряженный, самоотверженный труд многих поколений ученых, геологов, инженеров, строителей, рабочих — настоящих профессионалов и созидателей», — привел сайт Кремля цитату из телеграммы Путина.

Президент подчеркнул, что профессионалы чтят традиции своих предшественников, но осваивают новые месторождения. Специалисты отрасли ставят рекорды по нефтедобыче и уделяют внимание внедрению современных технологий.

«Отрадно, что вы <…> стремитесь надежно обеспечивать внутренние потребности страны в нефти и газе, сохранять лидирующие позиции России на мировых рынках энергоресурсов», — отметил Путин.

Он выразил уверенность, что представители нефтяной и газовой промышленности будут и дальше эффективно решать задачи на благо России и граждан страны.