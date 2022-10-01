Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов | 360°

Власть 01 октября 2022, 09:54 Поделиться Telegram

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Viber Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов Президент Путин отметил роль сухопутных войск в обороне России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем сухопутных войск и отметил их ключевую роль в обороне страны. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте главы государства.

«Важно, что нынешний личный состав сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников, ветеранов, демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу», — отмечается в телеграмме.

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Президент подчеркнул, что все эти качества бойцы сухопутных войск проявляют в ходе специальной военной операции. Отдельным формированиям присвоили почетное звание «Гвардейские».

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По словам Путина, на протяжении всей своей истории сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности России, стояли на страже суверенитета и независимости, защищали право народа на мирную жизнь и труд.

«В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства», — подчеркнул президент.

Минобороны России опубликовало видео ко Дню сухопутных войск. На кадрах собраны атаки артиллерии, боевая работа российских танков и пехоты.

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