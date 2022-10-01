Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов | 360°

Все новости

Общество

01 октября 2022, 10:29

Более 30 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана

Мир

01 октября 2022, 10:08

Смена правительства не изменит отношения Италии к России — Берлускони

Реклама

Эксклюзив

01 октября 2022, 10:05

Подмосковье передало спасателям ДНР две пожарные машины

Власть

01 октября 2022, 09:54

Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов

Мир

01 октября 2022, 09:52

Зеленского призвали покаяться за слова о холокосте

Мир

01 октября 2022, 09:47

Турция заявила, что не может поддержать вхождение в состав России новых субъектов

Мир

01 октября 2022, 09:31

Недружественные России страны устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Здоровье

01 октября 2022, 09:29

Таиланд отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Спецоперация

01 октября 2022, 09:21

Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области

Власть

01 октября 2022, 09:54

Путин поздравил с Днем сухопутных войск личный состав и ветеранов

Президент Путин отметил роль сухопутных войск в обороне России

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем сухопутных войск и отметил их ключевую роль в обороне страны. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте главы государства.

«Важно, что нынешний личный состав сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников, ветеранов, демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу», — отмечается в телеграмме.

Реклама

Президент подчеркнул, что все эти качества бойцы сухопутных войск проявляют в ходе специальной военной операции. Отдельным формированиям присвоили почетное звание «Гвардейские».

Реклама

По словам Путина, на протяжении всей своей истории сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности России, стояли на страже суверенитета и независимости, защищали право народа на мирную жизнь и труд.

«В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства», — подчеркнул президент.

Минобороны России опубликовало видео ко Дню сухопутных войск. На кадрах собраны атаки артиллерии, боевая работа российских танков и пехоты.

Минобороны РФ

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама