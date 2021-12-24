Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Алиева

Владимир Путин поздравил с 60-летием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В своем поздравлении президент РФ отметил экономическое и социальное развитие Азербайджана под руководством Алиева и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности», — цитирует поздравление Путина сайт Кремля.