Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Теплыми пожеланиями он поделился во время церемонии вручения госпремий и золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» в Большом Кремлевском дворце.

«Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России», — слова Путина привело РИА «Новости».

Дата знаменует не только современное развитие отечества, но и «весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». Глава государства заявил, что над созданием богатейшего наследия трудились многие поколения наших предков.

«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», — сказал Путин.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину обращение, в котором поздравил его с Днем России. Он пожелал президенту здоровья и больших успехов, а российскому народу — благосостояния и процветания.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал День России спорным праздником, написало Ura.ru. Его нужно отмечать не 12 июня, а 21 сентября. Именно в этот день в 862 году русские князья договорились о создании Руси.