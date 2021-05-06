Путин поздравил с Днем Победы последнюю женщину-ветерана в КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил со 105-летнием Ли Ен Сук — последнюю в КНДР женщину-ветерана Великой Отечественной войны. Посольство России в КНДР опубликовало в Facebook фотографию с праздничным посланием главы государства.

Женщина воевала в 88-й отдельной бригаде Дальневосточного фронта Красной армии. Подразделение сражалось за освобождение Северной Кореи от японцев.

«Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг — бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», — говорится в обращении.

Путин пожелал Ли Ен Сук здоровья, успехов и благополучия.

Поздравление ветерану передал посол России в КНДР Александр Мацегора. Он также вручил кореянке букет цветов, отметило РИА ФАН.