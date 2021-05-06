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    06 мая 2021, 10:36

    Путин поздравил с Днем Победы последнюю женщину-ветерана в КНДР

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин поздравил со 105-летнием Ли Ен Сук — последнюю в КНДР женщину-ветерана Великой Отечественной войны. Посольство России в КНДР опубликовало в Facebook фотографию с праздничным посланием главы государства.

    Путин поздравил с Днем Победы последнюю женщину-ветерана в КНДР

    Женщина воевала в 88-й отдельной бригаде Дальневосточного фронта Красной армии. Подразделение сражалось за освобождение Северной Кореи от японцев.

    «Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг — бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», — говорится в обращении.

    Путин пожелал Ли Ен Сук здоровья, успехов и благополучия.

    Поздравление ветерану передал посол России в КНДР Александр Мацегора. Он также вручил кореянке букет цветов, отметило РИА ФАН.