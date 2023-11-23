Власть 23 ноября 2023, 22:00 Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии Путин поздравил команду России с победой на мировой олимпиаде по астрономии РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин направил поздравление сборной команде России, которая одержала победу в Открытой международной астрономической олимпиаде. Он отметил, что школьники подтвердили следование лучшим традициям отечественного образования. Телеграмму от имени главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность», — отметил он.

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Российский лидер выразил слова благодарности в адрес родителей, учителей и наставников победителей. Также Путин пожелал олимпиадникам новых достижений в учебе и в жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в II Открытой Международной астрономической олимпиаде победил Дмитрий Тимофеев. Также первое место пьедестала почета заняли московские школьники Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.