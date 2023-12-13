Власть 13 декабря 2023, 10:53 Путин поздравил российских сенаторов с юбилеем Совфеда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием и поблагодарил сенаторов за активную помощь жителям новых регионов и бойцам СВО. Телеграмма с поздравлением появилась на официальном сайте Кремля.

«Этот значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ», — отметил Путин.

Реклама

Российский лидер напомнил, что страна столкнулась с глобальными вызовами, поэтому сенаторам следует продолжать занимать активную позицию по ряду вопросов. По его мнению, Совфед сыграл важную роль в развитии государства и общества, а также в укреплении потенциала регионов и решении важных экономических задач.

Ранее Путин объяснил внесение поправок в Конституцию. Он назвал изменения необходимыми и добавил, что они помогут стране адаптироваться к быстро изменяющейся ситуации. Глава государства указал, что Россия продолжает развиваться, сохраняя историческую преемственность поколений и традиционные ценности.