19 августа 2023, 04:08
Путин поздравил российских географов с профессиональным праздником
Путин отметил вклад Русского географического общества в развитие науки
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму членам Русского географического общества в честь празднования Дня географа. Он отметил роль РГО в развитии географических наук и в изучении малоизученных регионов Земли, сообщили на сайте Кремля.
В своем поздравлении глава российского государства отметил уникальную роль РГО в развитии отечественной географии. По его словам, РГО реализовывает востребованные научные, образовательные, и природоохранные проекты.
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По мнению президента, РГО объединяет своими проектами географов, добровольцев и волонтеров. Он указал на важность различных проектов, таких как Всероссийский географический диктант.
Отдельной строкой глава государства отметил труд учителей и преподавателей географии.
«Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю», — отметил он.
Также Владимир Путин пожелал всем специалистам, которые связаны с географической отраслью успехов и всего наилучшего.
Праздники
Владимир Путин
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