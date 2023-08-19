Власть 19 августа 2023, 04:08 Путин поздравил российских географов с профессиональным праздником Путин отметил вклад Русского географического общества в развитие науки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму членам Русского географического общества в честь празднования Дня географа. Он отметил роль РГО в развитии географических наук и в изучении малоизученных регионов Земли, сообщили на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава российского государства отметил уникальную роль РГО в развитии отечественной географии. По его словам, РГО реализовывает востребованные научные, образовательные, и природоохранные проекты.

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По мнению президента, РГО объединяет своими проектами географов, добровольцев и волонтеров. Он указал на важность различных проектов, таких как Всероссийский географический диктант.

Отдельной строкой глава государства отметил труд учителей и преподавателей географии.

«Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю», — отметил он.

Также Владимир Путин пожелал всем специалистам, которые связаны с географической отраслью успехов и всего наилучшего.