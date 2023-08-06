06 августа 2023, 01:19
Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника
Президент Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин направил слова поздравления работникам железной дороги в честь их профессионального праздника. Глава государства отметил их вклад в развитие важнейшей стратегической отрасли страны. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.
«Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры и диспетчеры», — сказал он.
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Российский лидер подчеркнул, что сейчас идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на перспективных направлениях.
Также работники ведут разработку новых высокоскоростных локомотивов и поездов, в дальнейшем планируется продолжить цифровизацию сервисов и услуг, добавил Путин.
Праздники
Владимир Путин
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