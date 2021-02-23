Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитников Отечества и поблагодарил всех военнослужащих за исполнение своего долга. Он подчеркнул, что армия и флот страны готовы ответить на самые сложные вызовы, а также выразил особую благодарность ветеранам за их «немеркнущий героизм».

В эфире телеканала «Россия-24» глава государства отметил рост интереса молодого поколения к воинским специальностям, что свидетельствует об укреплении авторитета вооруженных сил. «Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», — сказал Владимир Путин. С праздником защитников отечества россиян поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. О положительной оценке празднования Дня защитников Отечества высказался 61% опрошенных россиян. Нейтрально воспринимают 23 Февраля 42% респондентов, отрицательно — 5% участников опроса.