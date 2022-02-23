Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

В России 23 февраля отметят День защитника Отечества. С праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин, напомнив о важности личных качеств российских воинов.

Глава государства в своей речи отметил незаменимую роль офицерского корпуса в их формировании.

«Огромное значение всегда, в любые времена имели личные качества российских воинов», — сказал президент.

Роль командира, подчеркнул Путин, важна в воспитании патриотизма, стойкости, самоотверженности и взаимовыручки.

Офицерский корпус российский лидер назвал искренне преданными России и воинскому долгу людьми и поблагодарил его за верную и честную службу Родине и ответственных подход к подготовке личного состава.

В поздравлении президент РФ также отметил, что обеспечение обороноспособности страны остается важнейшей государственной задачей. Надежной гарантией мирной жизни граждан он назвал ВС РФ.

Проверки и учения, подчеркнул Владимир Путин, показали серьезный рост подготовки и слаженности российской армии. Поскольку интересы России и безопасность россиян для властей безусловны, РФ продолжит развивать армию и флот.