27 августа 2023, 10:17
Путин поздравил россиян с Днем шахтера
Президент Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником — Днем шахтера. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки», — отметил он.
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Путин подчеркнул, что отрасль наращивает добычу и переработку угля, несмотря на все ограничения. Российские специалисты находят новые рынки сбыта, внедряют технологии и вносят огромный вклад в устойчивую работу предприятий.
Глава государства пожелал всем сотрудникам отрасли здоровья, а также осуществления всех намеченных планов.
День шахтера учредили 60 лет назад, ежегодно его отмечают в последнее воскресенье августа. История праздника началась еще во времена Советского Союза, но после распада СССР его по-прежнему отмечают в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и других странах.
Ранее в России отмечали День строителя. Как отметил Путин, эта отрасль в любое время демонстрирует свою эффективность и определяет устойчивость и стабильность рынка. Президент назвал строительство локомотивом национальной экономики.
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Владимир Путин
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