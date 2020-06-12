Путин поздравил россиян и соотечественников за рубежом с Днем России

На Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония подъема государственного флага в честь Дня России. С поздравлениями к россиянам и соотечественникам за рубежом обратился президент страны Владимир Путин.

В своем заявлении он отметил, что для каждого сопричастного к этому празднику сегодняшний день наполнен сокровенным смыслом.

«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда и Камчатки до Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости. Непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что свойственное россиянам чувство Родины во все времена помогало пройти через все невзгоды, выстоять в суровых испытаниях и ответить на любые вызовы.

«На Поклонной горе мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость. И эта память едина и свята для всех поколений, всего многонационального народа России», — обратился с поздравлениями к россиянам президент.

В своем обращении Владимир Путин заявил, что для россиян важно уважение к труду, защите родного Отечества, истории, традиции и культуре. Именно эти основы определяют настоящего гражданина страны. И именно они будут определять ее развитие в будущем.