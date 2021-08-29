Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Глава государства отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление энергетического и индустриального потенциала страны.

«Этот праздник был учрежден в знак огромного искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества — выдержка, мужество, упорство», — сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, работники угольной отрасли по праву гордятся своей принадлежностью к шахтерскому сообществу и вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального и энергетического потенциала России, а также в социально-экономическое развитие ее регионов.

Глава государства выразил уверенность, что шахтеры будут продолжать ответственно трудиться и добиваться успехов на производстве на благо страны и россиян.