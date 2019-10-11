Путин поздравил президента Кубы с избранием. Диаса-Канеля ждут в Москве

Национальная ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля. Российский лидер Владимир Путин направил своему коллеге поздравления и напомнил, что Москва ждет его приезда.

Пожелания успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия Путин передал телеграммой, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», — подчеркнул президент России.

Ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диас-Канеля Подробнее

Путин добавил, что для РФ укрепление стратегического партнерства с Кубой имеет большое значение.

Он также заметил, что решение национальной ассамблеи говорит о высоком политическом авторитете Диаса-Канеля и признании его заслуг «в решении актуальных задач социально-экономического развития страны».