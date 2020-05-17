Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 мая, празднует свое 67-летие. Глава России Владимир Путин поздравил его с днем рождения и обсудил некоторые рабочие вопросы.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Хотелось бы отметить ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, в укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах», — сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что дорожит товарищескими отношениями с коллегой. Путин надеется, что странам удастся и дальше наращивать комплекс российско-казахстанских связей.

«От души желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — пожелал Путин.

Кроме того, президенты двух стран провели телефонный разговор. Президент России еще раз поздравил казахстанского коллегу с праздником и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года. Он окончил МГИМО и в 1975-м поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Пост президента Казахстана Токаев занимает с июня 2019 года.