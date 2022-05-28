Путин поздравил пограничников с праздником и отметил их роль в спецоперации

Пограничные службы России четко и профессионально пресекают различного рода провокации и диверсии со стороны Украины на рубежах нашей страны. Об этом в своем поздравлении ко Дню пограничника заявил президент России Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что обращается к военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — заявил Путин.

Он отметил, что служба по охране границ всегда была почетной и требовала мужества, стойкости и бдительности, чтобы не допустить проникновения врага.

«Мы помним и чтим подвиги всех поколений воинов-пограничников, кто нес службу в дозорах и на сторожевых линиях, в гарнизонах порубежных крепостей и подразделениях пограничной стражи», — подчеркнул президент России.

Путин напомнил, что именно бойцы советских пограничных застав в июне 1941 года первыми приняли жестокий бой с наступающими войсками фашистов. После они сражались на фронтах Великой Отечественной войны, вели партизанские отряды. Пограничники внесли окончательный вклад не только в разгром агрессора, но и в уничтожение бандитского и националистического подполья после Победы.

«Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей», — подчеркнул российский лидер.

Президент особо отметил мужественные действия личного состава Пограничных войск, которые несут службу на рубежах в районах проведения специальной операции. Они пресекают все провокации и диверсии, выявляют боевиков националистических групп, а еще помогают беженцам, которые ищут в России спасения и защиты.

«Жду от вас эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на Пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности нашей страны», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что полностью уверен в том, что пограничники сохранят мужество, твердость и честь, выполняя свой воинский и патриотический долг перед Родиной и россиянами.