Путин поздравил первую российскую олимпийскую чемпионку Игр в Токио с победой

Олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина получила поздравление с победой от президента России Владимира Путина. Глава Российского государства пожелал спортсменке новых достижений и благополучия.

«От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех — заслуженная награда за ваш труд, талант и целеустремленность», — говорится в поздравлении президента, которое опубликовал сайт Кремля.

Путин пожелал Бацарашкиной новых достижений, благополучия и всего самого наилучшего.

Виталина Бацарашкина 25 июля принесла первое олимпийское золото в копилку сборной России на Играх в Токио. Спортсменка выбила 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. После соревнований она рассказала, что судьи ошиблись во время подготовки одного из ее выстрелов в финале и добавили лишнее время.