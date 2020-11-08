Путин поздравил Олега Меньшикова с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино Олега Меньшикова. Художественному руководителю — директору Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой исполнилось 60 лет.

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием. Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Президент заявил, что Меньшиков добился успеха и признания зрителей не только как талантливый актер, но и как одаренный режиссер.

«На сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой успешно воплощаете в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, активно участвуете в культурной и общественной жизни страны», — добавил президент России.

Путин пожелал Меньшикову крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове в Подмосковье. Он является Народным артистом России, лауреатом трех государственных премий РФ.