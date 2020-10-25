Путин поздравил Нурмагомедова с победой

Президент России Владимир Путин позвонил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Он поздравил спортсмена с победой над американцем Джастином Гейджи.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой чемпионский пояс в UFC в легком весе. 24 октября он одержал победу над американцем Джастином Гейджи, который претендовал на этот титул. Хабиб выиграл уже во втором раунде — он применил к сопернику удушающий прием «треугольник». Сразу после победы Нурмагомедов расплакался, а затем сообщил, что завершает карьеру в UFC. За все время участия в смешанных единоборствах он провел 29 боев, победив в каждом из них.

Ранее РИА ФАН назвал сумму, которую Хабиб заработал за бой с Гейджи. За победу российскому спортсмену заплатили шесть миллионов долларов. Кроме того, Нурмагомедов получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера» и 40 тысяч долларов за участие в мероприятиях промоушена. По словам источника, он также получит отчисления от индивидуальных платных трансляций — в эту сумму они не входят.