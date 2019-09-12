Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Как сообщил «Интерфакс», Путин встретился не только с Хабибом, но и с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Президент сердечно обнял их и поздравил сначала старшего Нурмагомедова с победой сына, а потом самого спортсмена. По мнению Путина, поединок получился красивым и честным.

«Я посмотрел, хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов рассказал президенту, что его отец находился в метре от ринга, так что можно было переговариваться. Это помогло ему с тактикой.

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Боец поинтересовался здоровьем президента, на что Путин заметил, что все «очень хорошо», а форму помогают поддерживать занятия спортом. Они поделились своим опытом, как подстраиваются под разницу времени при дальних перелетах. Нурмагомедов заявил, что на полную акклиматизацию у него уходит около недели.

Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок проходил в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Теперь у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.