Власть 24 августа 2023, 11:03 Путин поздравил новые страны БРИКС Президент Путин: Россия будет работать над расширением влияния БРИКС в мире Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин поздравил новые страны БРИКС. Глава государства заверил, что РФ продолжит работу над расширением влияния объединения в мире, написал ТАСС.

«Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире», — заявил он.

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Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года, сообщала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что результаты саммита БРИКС — блестящие. «Изоляция» как оружие США повержена навсегда, добавила дипломат.

Страны БРИКС согласились принять документ, в котором обозначили вопросы расширения объединения. Как отметил Путин, межгосударственное объединение выступает против гегемонии и политики неоколониализма.