Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования», — говорится в речи российского лидера.

Многие века Ураза-байрам отмечают не только усердной молитвой, отметил Путин. В эти дни верующие уделяют внимание тем, кто нуждается в их помощи и заботе.

Глава государства оценил вклад последователей ислама в России в межнациональный мир и укрепление института семьи.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — говорится в поздравлении.

Российские мусульмане с почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям и приобщают к ним подрастающее поколение, добавил президент.

По словам Путина, во время пандемии коронавируса благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций и всех верующих особенно востребована.

До этого мусульман поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он попросил у Аллаха сил для победы над «коварным злом» — коронавирусом.

Ранее он и муфтият республики призвали мусульман встретить праздник дома. С тем же обращением выступил и Путин.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2020 году по лунному календарю он наступил 24 мая.