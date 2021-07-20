Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Он напомнил, что этот праздник призывает к милосердию и справедливости, а также обращает верующих к ценностям ислама. Обращение президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что корни праздника уходят в глубину веков, обращая верующих к высоким гуманистическим, нравственным идеалам. Они, как подчеркнул глава государства, лежат в основе всех мировых религий и помогают объединять и укреплять межнациональное согласие в обществе.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является одним из главных для мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Празднование длится три дня. В этом году Курбан-байрам начинается 20 июля.

На фоне пандемии отмечать его придется с ограничениями. Многие мероприятия проходят в режиме онлайн. Мусульманам не разрешено приходить в мечети, жертву разрешено принести дистанционно, сделав предварительно онлайн-заказ.