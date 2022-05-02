Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

Мусульмане 2 мая отмечают Ураза-байрам. Президент РФ Владимир Путин поздравил верующих с праздником. Послание главы страны опубликовали на сайте Кремля.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — написал Путин.

Также он отметил, что мусульмане России укрепляют межнациональный мир и сохраняют культурное многообразие. Также Путин отметил, что верующие вносят большой вклад в «отстаивание приоритетных интересов нашей страны». По его мнению, в этом им помогает опора на «непреходящие духовные ценности».

В конце поздравительной телеграммы Путин пожелал мусульманам «энергии и сил для свершения благих, добрых дел».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил верующих. Он отметил, что Ураза-байрам напоминает о высоких духовных ценностях и добрых общечеловеческих традициях.

Некоторые российские мусульмане участвуют в спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рассказывает о действиях своих земляков в зоне столкновений с ВСУ. Он показал 28 апреля последствия зачистки Рубежного от украинских националистов при помощи чеченских военнослужащих.