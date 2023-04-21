Власть 21 апреля 2023, 08:34 Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом Президент Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию, подчеркнул глава государства. Послание опубликовали на сайте Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

«С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь», — говорится в нем.

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Путин также указал на большой вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога и отвагу бойцов-мусульман, которые защищают интересы России в ходе спецоперации.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил президент.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Верующие возвращаются к привычной жизни, слушают праздничные проповеди, устраивают застолье, навещают родственников, обмениваются подарками. В 2023 году праздник пришелся на 21 апреля. Ураза-байрам отмечают три дня.

Исповедующим ислам участникам СВО разрешили не соблюдать пост.

В месяц Рамадан мусульмане едят только после захода солнца.