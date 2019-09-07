Путин поздравил москвичей с Днем города

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин.

С такой речью он выступил во время торжественных мероприятий на ВДНХ.

По словам российского лидера, Москва — достояние России. В последние годы столица преобразилась и своей красотой заслужила уважение всех жителей. Глава государства пожелал имениннице дальнейшего процветания.

Москва встретит День города без дождей Подробнее

Москва ежегодно отмечает День города в первые выходные сентября. В 2019 году праздник выпал на 7 и 8 сентября. В субботу и воскресение горожане отметят 872-летие. Для гостей организаторы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия. В 2019-м ВДНХ отмечала 80-летие, поэтому эта круглая дата стала главной темой Дня города. В этом же парке состоялось торжественное открытие праздника.

Основная часть гуляний пройдет на Тверской улице, которую на выходные превратили в пешеходную.