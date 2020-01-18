Путин поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения. Он заехал к ней в гости, подарил букет цветов и сервиз.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Татьяна Юмашева, жена экс-главы администрации президента и действующего советника Путина на общественных началах Валентина Юмашева, и глава Фонд первого президента РФ, 17 января отметила 60-летний юбилей.

«Ух ты, так это роскошный императорский фарфор. Я его очень люблю», — отреагировала Юмашева на подарок Путина в эфире телеканала «Россия 24».

Она входит в рейтинг самых влиятельных женщин России, составленный радиостанцией «Эхо Москвы» при поддержке агентства «Интерфакс», РИА «Новости» и журнала «Огонек». Татьяна Юмашева занимает 17-е место, ее мать и вдова Ельцина Наина — 19-ю строчку.