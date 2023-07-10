Важное 10 июля 2023, 10:45 Путин поздравил Мирзиеева с победой на досрочных выборах в Узбекистане Кремль: президент Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах в Узбекистане РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с победой на досрочных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах», — заявили в Кремле.

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Политики подтвердили, что настроены и дальше развивать дружественные отношения двух государств. Они должны строиться на принципах стратегического союзничества и партнерства. Чуть ранее Путин направил коллеге поздравительную телеграмму.

Утром 10 июля стало известно, что действующий президент Узбекистана победил на досрочных выборах. По данным ЦИК страны, Мирзиеев получил 87,05% голосов избирателей.

Президентский срок после внесения поправок в конституацию Узбекистана составляет семь лет. До этого глава государства оставался на своем посту в течение пяти лет.