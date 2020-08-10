Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Глава РФ направил коллеге телеграмму.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», — заявил Путин. Текст телеграммы появился на официальном сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что надеется на углубленное сотрудничество с Белоруссией в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ. Также Путин нацелен на углубление военно-политических связей в организации Договора о коллективной безопасности. Все это, по его словам, «отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По предварительным итогам, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — получила поддержку 9,9% избирателей. Явка составила 84,23%. После закрытия избирательных участков по стране прокатались волна акций протеста.