Путин поздравил Лукашенко с юбилеем Союзного государства

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — подчеркнул в тексте поздравления Путин.

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Российский президент высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей. Также Путин отметил реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи, подчеркнул Путин. Позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза, добавил российский лидер.