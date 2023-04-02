Власть 02 апреля 2023, 09:33 Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александр Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с годовщиной Дня народов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Опираясь на добрые традиции добрососедства и дружбы, связывающие россиян и белорусов, наши народы и страны на всех направлениях расширяют взаимовыгодное сотрудничество», — напомнил в поздравительной телеграмме Путин.

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Глава государства отметил, что также совершенствуются механизмы Союзного государства.

«Мы эффективно координируем усилия в сфере безопасности и обороны, реализуем программы, направленные на упрочнение научно-технологического и экономического суверенитета», — отметил президент России.

В ответном поздравлении Лукашенко пожелал Путину осуществления масштабных государственных планов, благополучия и здоровья. Слова белорусского лидера опубликованы на его официальном сайте.

Ранее президент Белоруссии сообщил о планах встретиться с российским лидером перед заседанием Госсовета Союзного государства, который состоится 6 апреля.