Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Владимир Путин 2 апреля поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. В поздравительном письме он выразил уверенность в продолжении двустороннего сотрудничества во многих сферах.

В поздравлении Путин напомнил, что уже 25 лет, с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, две страны взаимодействуют друг с другом. Письмо опубликовано на сайте Кремля.

«С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах», — написано в поздравительном послании.

Путин подчеркнул, что Москва и Минск продолжают вносить совместный вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Президент России уверен, что братские страны продолжат развивать союзнические отношения.

Ранее Александр Лукашенко в своем поздравлении заявил об увеличившемся давлении извне на Россию и Белоруссию во время пандемии.