Власть 30 августа 2023, 09:38 Путин поздравил Лукашенко с 69-летием Президент Путин в телеграмме поздравил Лукашенко с днем рождения РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александр Лукашенко с днем рождения. Политику 30 августа исполнилось 69 лет.

«Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с днем рождения», — написано в послании.

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Путин отметил, что Лукашенко много лет «неустанно трудится» на благо белорусского народа. По словам российского лидера, президент Белоруссии ведет последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между двумя странами. Глава государства пожелал Лукашенко счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов в госдеятельности.

Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно проводят переговоры, в последний раз их официальная встреча прошла в конце июля. Политики обсудили важные темы, которые были на повестке дня. Одной из них стала работа частной военной компании «Вагнер».

Накануне, 29 агвуста, Александр Лукашенко высказался о гибели основателя этой ЧВК — Евгения Пригожина. По словам белорусского лидера, бизнесмен не просил для себя гарантий безопасности.