Власть 26 августа 2023, 11:47 Путин поздравил лидера Абхазии с 15-летием признания независимости республики Путин поздравил главу Абхазии Бжанию с годовщиной признания независимости страны Unsplash

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес абхазского коллеги Аслана Бжании в честь 15-летия международного признания независимости республики. Текст поздравления появился на сайте Кремля.

Путин напомнил, что Россия признала суверенитет Абхазии в 2008 году, руководствуясь желанием ее народа, положениями Устава ООН и прочими международными документами.

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Российский лидер отметил, что за эти годы Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной экономики. Он заверил, что Россия продолжит помогать братскому народу защищать свои интересы, обеспечивать свою безопасность и обороноспособность, решать важные социальные и экономические задачи.

«Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнерства», — констатировал Владимир Путин.

Он пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а жителям его страны — «мира, благополучия и процветания».