Власть 31 декабря 2023, 22:50 Путин поздравил командующих группировками войск с наступлением Нового года Песков заявил о новогоднем поздравлении Путина командующих группировками войск РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передало РИА «Новости».

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — заявил представитель Кремля.

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По словам Пескова, речь идет про Южное, Центральное, Западное, Восточное, а также Херсонское и Запорожское направления. Российский лидер поздравил военнослужащих в телефонном разговоре.

В своем новогоднем обращении к гражданам Путин заявил, что Россия является одной большой семьей, которая становится еще крепче. Он объяснил, что залог будущего состоит в единстве российских граждан. Людей объединила общая судьба государства и понимание значимости масштабных целей страны.

Обращение Путина в Новый год длилось около четырех минуты. Жители дальневосточных регионов услышали его первыми. Во время выступления президент назвал российских военных героями и отметил, что они ощущают поддержку населения.