Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летия мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» в Белоруссию. Глава государства поздравил коллектив мемориала с юбилеем. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Он назвал Брестскую крепость важнейшим памятником тем, кто встал на пути гитлеровских захватчиков, символом самоотверженности, мужества и несгибаемой воли.

«В наших странах свято чтят подвиги отцов и дедов и никогда не забудут о тех жертвах и лишениях, которые выпали на их долю. Уверен, вместе мы будем и далее решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю», — указал президент РФ.

Глава государства отметил, что коллектив мемориала вносит большой вклад в сохранение исторической правды. Он заявил, что работа по патриотическому воспитанию молодежи заслуживает самой высокой оценки. В связи с этим Путин выразил признательность за кропотливый труд и преданность делу, пожелав успехов и всего самого доброго.

Ранее в июне Минобороны РФ рассекретило ряд архивов о начале Великой Отечественной войны, в том числе наградные документы защитников Брестской крепости.