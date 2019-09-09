Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 71-годовщиной образования КНДР. Текст телеграммы опубликовали корейские СМИ.

«Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — цитирует РИА «Новости» текст поздравления.

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Президент отметил дружественный и конструктивный характер отношений между Россией и КНДР. Это, подчеркнул глава России, в полной мере подтвердила встреча двух лидеров во Владивостоке, которая состоялась в апреле.

Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья успехов, а жителям КНДР — счастья и благополучия.

КНДР была основана 9 сентября 1948 года. В честь этого события в стране пройдут торжественные мероприятия, однако, как отметили СМИ, парада в Пхеньяне не будет. Это связано с тем, что отмечается не круглая дата.