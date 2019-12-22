Путин поздравил кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму в адрес академика РАН, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, главного кардиохирурга Минздрава России Лео Бокерии. Врачу исполнилось 80 лет.

«Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов. Тысячи пациентов искренне благодарны Вам не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за доброе, внимательное отношение и душевное тепло», — отметил в поздравительной телеграмме глава государства.

Президент добавил, что Бокерия известен как плодотворный общественный деятель. Он активно участвует в реализации востребованных, социально значимых инициатив.

Глава государства пожелал кардиохирургу здоровья и осуществления намеченных планов. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.