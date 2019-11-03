Путин поздравил Градского с юбилеем

«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравлении.

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Путин рад, что композитор до сих пор посвящает время любимому делу, участвует в творческих проектах, заботится о «профессиональном становлении одаренной молодежи».

В День рождения президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Композитор записал более 40 альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни», «Размышления шута», «Ностальгия», «Монте-Кристо», «Экспедиция», «Несвоевременные песни», «Неформат».

Градский записал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Его мелодии звучат в таких кинокартинах, как «Следствие ведут Знатоки», «Узник замка Иф», «В августе 44-го». Юбиляр также подготовил музыку для первой советской рок-оперы «Стадион», посвященной памяти певца Виктора Хары родом из Чили.

С 2012 по 2015 год Градский сидел в жюри музыкального шоу «Голос» на Первом канале.