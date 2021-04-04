Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем геолога. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев», — говорится в поздравлении.

Геологи открыли крупные месторождения полезных ископаемых, освоили минерально-сырьевую базу, укрепили индустриальный, энергетический и оборонный потенциал страны. Все это произошло благодаря «самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу» в последние десятилетия.

День геолога отмечается в первое воскресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним работам и сборами в экспедиции. Праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. День геолога отмечается почти во всех геологических и добывающих организациях бывшего СССР: России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Украине.