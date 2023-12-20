Власть 20 декабря 2023, 16:57 Путин поздравил Федеральное собрание с юбилеем Президент Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального Собрания

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил сенаторов и депутатов Госдумы с 30-летием Федерального Собрания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу поздравить вас с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации, всех депутатов и сенаторов», — сказал глава государства на заседании Совета законодателей России.

Реклама

Путин поблагодарил парламентариев за оперативное принятие решений по безопасности, суверенитету и социальным обязательствам.

Заседание президиума Совета законодателей России проходит в Москве 20 декабря, мероприятие приурочили к 30-летию Федерального Собрания.

В состав Совета входят председатели Госдумы и Совета Федерации, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители парламентов субъектов России. Сопредседателями Совета являются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин рассказал, что является настоящим источником власти в России, писали «Известия».