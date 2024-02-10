Власть 10 февраля 2024, 09:37 Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником. Обращения главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями», — отметил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что сотрудники МИД всегда отстаивали интересы родины на международной арене. Никакие трудности и вызовы им не мешали. Сейчас, в условиях гибридной войны, перед министерством стоят ответственные задачи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об истерике США из-за интервью Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Дипломат отметила, что их реакция изобличает лживость подходов. В это даже невозможно поверить, призналась Захарова.