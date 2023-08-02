Важное 02 августа 2023, 09:15 Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент Путин отметил, что бойцы ВДВ в зоне СВО достойно продолжают традиции десантников РИА «Новости»

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Служащие в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) проявляют мужество и отвагу. Они с честью решают задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме десантникам в честь Дня ВДВ.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции», — обратился Путин к представителям ВДВ.

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По его словам, бойцы проявляют отвагу и мужество, показывают несгибаемый характер, защищают свою страну. Президент выразил уверенность, что десантники никогда не подведут и будут всегда стоять на страже нацинтересов России.

Глава государства пожелал представителям Воздушно-десантных войск успехов и здоровья. День ВДВ ежегодно отмечают в РФ 2 августа.