Власть 27 февраля 2024, 00:49 Путин поздравил бойцов и ветеранов ССО с профессиональным праздником Путин отметил героизм и отвагу бойцов ССО в боях с украинскими неонацистами РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу», — заявил президент.

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Путин отметил, что бойцы Сил спецопераций РФ действуют «смело, грамотно и решительно» на самых опасных участках в зоне специальной военной операции, с честью выполняя поставленные перед ними задачи. Они на деле доказали, что готовы защищать Родину и отстаивать национальные интересы России по всему миру.

Российский лидер напомнил, что бойцы ССО защищали жителей Крыма и Севастополя от украинских националистов и карателей, боролись с террористами в Сирии, а сейчас «показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами».

Формирование ССО как самостоятельной группировки ВС РФ началось в 2009 году, когда проходила масштабная армейская реформа. Уже в 2015 году указам Путина был установлен День Сил специальных операций.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину перчатки на День защитника Отечества.