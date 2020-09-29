Путин поздравил Берлускони с днем рождения

По данным «ПолитЭксперт», Путин пожелал Берлускони здоровья и поскорее прийти в себя после перенесенного коронавируса.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии „Вперед, Италия“ Сильвио Берлускони», — рассказали в пресс-службе.

Стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом после поездки на Сардинию 2 сентября.