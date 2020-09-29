Путин поздравил Берлускони с днем рождения
Президент России Владимир Путин позвонил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По данным «ПолитЭксперт», Путин пожелал Берлускони здоровья и поскорее прийти в себя после перенесенного коронавируса.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии „Вперед, Италия“ Сильвио Берлускони», — рассказали в пресс-службе.
Стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом после поездки на Сардинию 2 сентября.